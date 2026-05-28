ЄС схвалив сьомий транш Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про сьомий транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2,8 мільярда євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу.

У Раді ЄС зазначили, що ця сума "відображає успішне виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для сьомого траншу". Україна виконала низку умов, які до цього моменту не були виконані.

Крім того, Україна виконала низку умов раніше, ніж це вимагалося Планом для України. Зокрема, вона вже виконала два кроки для восьмого траншу та два кроки для дев'ятого.

"Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання", – говориться у повідомленні.

Програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.

Раніше Європейський Союз та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, необхідної для отримання Києвом 90 млрд євро кредиту у 2026-27 років; документ уже внесли до Верховної Ради для затвердження разом з Меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту.

Раніше повідомлялося, що місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.

Як повідомлялося, співробітники Міжнародного валютного фонду мають оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.