Дипломати США та Ірану домовилися про відкриття Ормузу – Axios

США та Іран домовилися про відкриття Ормузу

Перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, що також продовжить припинення вогню на 60 днів та почне перемовини щодо ядерної програми Ірану.

Угодою передбачено вільний прохід суден через Ормузьку протоку, а Іран зобов'яжеться зняти встановлені міни за 30 днів.

Також США повинні будуть припинити свою блокаду іранських портів, але не відразу, а в пропорції відновлення трафіку через протоку.

Доля іранських заморожених резервів та зняття санкцій обговорюватимуться окремо від деблокади протоки.

Одразу після цих новин ціна нафти Brent впала з 96,18 дол. до 93,75 дол., проте станом на 18:05 за Києвом ціна частково відновилася до 94,6 дол. за барель.

З Ормузької протоки 27 травня вийшли щонайменше два неіранські супертанкери, що стало черговим коротким сплеском енергетичних потоків через ключовий водний шлях.