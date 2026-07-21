Новини 21 липня: в Україні дорожчає вода та пальне, атаки на танкери в Ормузі

Про що сьогодні говорили:

Про МВФ. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів.

Про США. Президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткове мито проти певних категорій товарів, що імпортуються з Канади.

Про пальне. Найбільші мережі АЗС продовжують збільшувати ціни на пальне. Зміни торкнутися як бензинів, так і дизпального.

Про воду. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення.

Про Ормуз. У районі Ормузької протоки повідомили про кілька атак на танкери, екіпаж одного судна залишив його після удару снарядом, ще два нафтові танкери, за заявою Ірану, загорілися після вибухів.

Ексклюзиви ЕП:

Федоров пішов – рахунок лишився. Видатки на оборону збільшать на чверть трильйона

Через підвищення виплат військовим уряду потрібно вносити зміни до бюджету. Однак після відставки Михайла Федорова ці зміни опинилися під питанням. Чи вистачить державі грошей на зарплати військовим?

Не буде закурити? Удари по складах вплинули на пропозицію цигарок

Удар по складу найбільшої тютюнової компанії України на початку липня позначився на пропозиції цигарок у столичному регіоні.