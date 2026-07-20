Іран заявив про вибухи на двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці

Два нафтові танкери вибухнули й були знерухомлені під час проходу через Ормузьку протоку.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на владу Ірану.

UK Maritime Trade Operations пізно в неділю повідомила, що отримала повідомлення про пожежу на судні неподалік узбережжя Оману, хоча причину не підтвердила.

Корпус вартових ісламської революції в понеділок заявив, що два нафтові танкери вибухнули й були знерухомлені після спроби пройти, як він стверджує, небезпечним південним маршрутом через Ормуз. КВІР заявив, що судна нібито заохотили скористатися цим проходом американські військові.

Інформації про назви суден, стан екіпажів, характер пошкоджень і причини вибухів наразі немає. Незалежного підтвердження заяви Ірану також не наводиться.

Центральне командування США повідомило про початок нової хвилі ударів по Ірану, спрямованої на послаблення його здатності атакувати комерційні судна на ключових маршрутах протоки.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжуватиме удари, доки Іран атакує комерційне судноплавство та намагається контролювати міжнародний водний шлях.

Паралельно Іран заявив про ракетні удари по американських військових об'єктах у Йорданії, Кувейті та Сирії. У Бахрейні пролунали сирени, а кувейтські військові повідомили про перехоплення дронів.

Нагадаємо:

Як зазначає Washington Post, у неділю Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту, оскільки обмін ударами по цивільних і військових об'єктах продовжував загострюватися, а з моменту відновлення бойових дій тиждень тому загинули щонайменше троє, а можливо й четверо американських військовослужбовців.