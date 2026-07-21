Кілька танкерів атакували біля Ормузу

У районі Ормузької протоки повідомили про кілька атак на танкери, екіпаж одного судна залишив його після удару снарядом, ще два нафтові танкери, за заявою Ірану, загорілися після вибухів.

Про це пише Reuters із посиланням на United Kingdom Maritime Trade Operations та Корпус вартових ісламської революції.

За даними UKMTO, один із танкерів повідомив про влучання невідомого снаряда за вісім морських миль на схід від оманського Лімаха. Екіпаж залишив судно та перейшов у рятувальний човен.

Окремо КВІР заявив, що два нафтові танкери загорілися після вибухів під час спроби пройти південним маршрутом Ормузької протоки. За його даними, рятувальні команди евакуюють екіпажі.

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Нагадаємо:

Американській військові заявили, що завершили чергову серію ударів по військових об'єктах до Ірану.

Два нафтові танкери вибухнули й були знерухомлені під час проходу через Ормузьку протоку.