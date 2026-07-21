В Україні знову зростають ціни на пальне

Найбільші Мережі АЗС продовжують збільшувати ціни на пальне. Зміни торкнутися як бензинів, так і дизпального.

Про це повідомляє з посиланням на власний моніторинг "Нафторинок".

Найбільше зростання вартості бензину зафіксовано на заправках "Укрнафта", яка підвищила ціни на 2,00 грн/л на всю лінійку бензинів.

На станціях мереж SOCAR та AMIC ціни на А-95 та А-95+ збільшились на 1 грн/л. KLO підвищила вартість бензину А-92 на 1 грн/л, а інші марки додали до ціни 0,50 грн/л.

На АЗС "Укрнафта" лінійка дизпального подорожчала на 2 грн/л. ДП+ на станціях БРСМ також додало 2 грн/л, тоді як ДП у цій мережі зросло на 1,50 грн/л.

На 1,50 грн/л підвищили ціни на дизель в AMIC та UPG. Мережі SOCAR та OKKO знизили вартість дизпального на близько 1 грн/л. KLO обмежилась підвищенням на 0,50 грн/л для обох видів дизелю.

Нагадаємо:

У вівторок, 21 липня, ціна нафти трималась біля рівня 88,5 доларів за барель.