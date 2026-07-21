США запровадили 50% мита на імпорт з Канади

Президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткове мито проти певних категорій товарів, що імпортуються з Канади.

Джерело: Білий дім, BBC

Дослівно: "Президент Дональд Трамп підписав три укази… про запровадження 50% мит на певні товари з Канади у відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американської продукці".

Деталі: Зазначається, що під нові мита потрапили як повсякденні споживчі товари, зокрема вино та хокейні ключки, так і промислова продукція, наприклад будівельний цемент.

Проте, нові тарифи не торкнуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів, але зачеплять ту продукцію, яка раніше була захищена від мит ​​угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Крім того, нові мита доповнюють уже чинні торговельні обмеження між двома країнами: США вже застосовують тарифи від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь.

Також США стягують 35-відсоткове мито на канадську деревину хвойних порід і 25-відсотковий податок на комплектуючі неамериканського виробництва в автомобілях.

Що передувало:

Очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Канаду у відмові від прибирання сміття в лісах, що, на його думку, призводить до забруднення повітря в США, а тому пригрозив Канаді підвищенням тарифів на мита.

Українська правда