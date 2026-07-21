США запровадили 50% мита на імпорт з Канади
Президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткове мито проти певних категорій товарів, що імпортуються з Канади.
Дослівно: "Президент Дональд Трамп підписав три укази… про запровадження 50% мит на певні товари з Канади у відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американської продукці".
Деталі: Зазначається, що під нові мита потрапили як повсякденні споживчі товари, зокрема вино та хокейні ключки, так і промислова продукція, наприклад будівельний цемент.
Проте, нові тарифи не торкнуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів, але зачеплять ту продукцію, яка раніше була захищена від мит угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).
Крім того, нові мита доповнюють уже чинні торговельні обмеження між двома країнами: США вже застосовують тарифи від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь.
Також США стягують 35-відсоткове мито на канадську деревину хвойних порід і 25-відсотковий податок на комплектуючі неамериканського виробництва в автомобілях.
Що передувало:
Очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Канаду у відмові від прибирання сміття в лісах, що, на його думку, призводить до забруднення повітря в США, а тому пригрозив Канаді підвищенням тарифів на мита.