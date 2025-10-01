Гетманцев та Стефанчук пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та голова ВР Руслан Стефанчук пропонують обмежити ліміт рівня зарплат чиновників до 80 тис. грн.

Про це повідомив Гетманцев в Telegram.

Він зазначив, що "на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений".

"З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони", – повідомив голова комітету.

Він запросив народних депутатів приєднатися до підписання.

Нагадаємо:

В Україні у серпні розмір середньої заробітної плати штатних працівників становив 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.