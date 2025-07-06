Чинна Верховна Рада не буде розкривати банківську таємницю – Гетманцев

Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що У девʼятому скликанні Верховної Ради не збираються голосувати за розкриття банківської таємниці.

Про це він повідомив у подкасті "Хроніки економіки".

"Ми не будемо розкривати банківську таємницю в цьому скликання (Верховної Ради, – ЕП) точно", – сказав нардеп.

Відповідаючи на питання, чому у декларації Мінфіну зазначено, що розкриття банківської таємниці є одним із пунктів, Гетманцев зазначив, що вона розрахована на три роки і він сподівається, що чинне скликання Ради не буде працювати так довго.

Підсумовуючи Гетманцев сказав, що у перспективі 2026 року говорити про розкриття банківської таємниці точно не варто.

Нагадаємо:

Данило Гетманцев вважає що законопроєкт, що звільняє ОПК від деяких кримінальних злочинів, зокрема ймовірних корупційних злочинів є необхідним для розвитку галузі в умовах війни.

Гетманцев зазначив, що фінансування ризиків для банків щодо пільгових кредитних лімітів можна із коштів "Національного Кешбеку".