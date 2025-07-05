Гетманцев прокоментував законопроєкт, який може амністувати ОПК за корупційні злочини

Голова податкового комітету Верховної Ради, Данило Гетманцев вважає що законопроєкт, що звільняє ОПК від деяких кримінальних злочинів, зокрема ймовірних корупційних злочинів є необхідним для розвитку галузі в умовах війни.

Про це він розповів у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

За словами Гетманцева, в умовах війни робота оборонно-промислового корпусу є занадто зарегульованою. Він зазначив, що має на увазі порушення у сфері екологічних норм, захисту праці.

Гетманцев вважає, що звільнити бізнес у оборонному секторі за невиконання деяких вимог є правильним рішенням в умовах війни.

"Ми виводимо бізнес з-під ризиків бути закритим і сісти в тюрму через те, що вони працюють і не можуть зробити інакше.

Кількість усіляких дозволів настільки велика, що якби вони йшли по шляху мирного отримання документів, вони б десь у 2030 2031 році відкрились би, дякувати їм, що вони цього не роблять", – сказав Гетманцев.

Гетманцев додав, що злочини, від відповідальності за які звільняють бізнес, все ще можуть розслідувати, оскільки звільнення від відповідальності відбувається за процедурою підпису генпрокурором.

При цьому, коментуючи закритість списку підприємств, що будуть звільненні від відповідальності, нардеп повторив, що в умовах війни деякі процеси відкритості щодо ОПК варто зменшити або скасувати.

"Я сам займаюся боротьбою із корупцією з 2019 року, але в певних питаннях ми маємо йти на ризики непрозорості для того, аби зберегти країну", – додав Гетманцев.

Відповідаючи на питання, чому не обмежити амністію для бізнесу окремим видам злочину, Гетманцев зазначив, що рішення такого характеру буде ухвалювати суд і це ліквідує ризики.

Підсумовуючи гетманцев зазначив, що його законопроєкт забезпечує баланс необхідний для розвитку ОПК.

Нагадаємо:

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13423, що пропонує виключити кримінальну відповідальність за злочини під час виконання оборонних контрактів.

Законопроєкт передбачає запровадження спеціального режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до закритого Переліку Міноборони.

Службові особи таких підприємств зможуть уникнути кримінальної відповідальності, навіть якщо їхні дії формально містять ознаки злочину, якщо вони були спрямовані на виконання оборонного контракту та мали "суспільно корисну мету".

Документ уже зареєстрований 126 народними депутатами (123 з яких – з фракції "Слуга Народу").