Кошти на підтримку кредитів для військових можна забрати у "Нацкешбеку" – Гетманцев

Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що фінансування ризиків для банків щодо пільгових кредитних лімітів можна із коштів "Національного Кешбеку".

Про це він зазначив на подкасті "Хроніки економіки".

Гетманцев зазначив, що у комітеті розглянули проблему скасування кредитних лімітів для військових і запропонували два вирішення:

передбачити державну програму компенсації ризиків для банків

Нардеп зазначив, що це не потребує велких державних видатків і їх можна фінансувати, наприклад з програми "Національного Кешбеку".

"Я переконаний, що з прекрасної програми Мінекономіки "Національний кешбек" можна залучити принаймні частину, якщо не всі гроші для більш ефективної і корисної програми", – сказав Гетманцев.

2. Зобовʼязати банк, що обслуговує виплати військовим надавати у межах його середньомісячного утримання кредитний ліміт.

Гетманцев зазначив, що другу ідею запропонував Олег Гороховський і додав:

"Банк у цьому випадку нічим не ризикує і з іншого боку він непогано заробляє на обслуговуванні військових. Певна кількість банків була проти цього, але я буду наполягати, щоб ця частина була вирішена і перша частина теж", – сказав Гетманцев.

Нардеп зазначив, що для таких рішень не потрібно розробляти окремий законопроєкт, але вони потребують домовленостей між банками.

Раніше повідомлялося, що військові скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував тоді, що банк дотримується норми закону, яка забороняє нараховувати відсотки й штрафи військовослужбовцям. Але нові кредити без відсотків видавати не можуть, бо таких ресурсів у банку немає.

Гетманцев у відповідь на це зазначав, що кредитний ліміт для військових пропонують встановити у розмірі його середньомісячної зарплати за останні три місяці на картках через які їм здійснюють виплати.