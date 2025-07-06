Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в девятом созыве Верховной Рады не собираются голосовать за раскрытие банковской тайны.
Об этом он сообщил в подкасте "Хроники экономики".
"Мы не будем раскрывать банковскую тайну в этом созыве (Верховной Рады, - ЭП) точно", - сказал нардеп.
Отвечая на вопрос, почему в декларации Минфина указано, что раскрытие банковской тайны является одним из пунктов, Гетманцев отметил, что она рассчитана на три года и он надеется, что действующий созыв Рады не будет работать так долго.
Подытоживая Гетманцев сказал, что в перспективе 2026 года говорить о раскрытии банковской тайны точно не стоит.
Напомним:
Даниил Гетманцев считает , что законопроект, освобождающий ОПК от некоторых уголовных преступлений, в частности вероятных коррупционных преступлений является необходимым для развития отрасли в условиях войны.
Гетманцев отметил, что финансирование рисков для банков по льготным кредитным лимитам можно из средств "Национального Кэшбек".