Мільярдні втрати: Гетманцев порахував недоотримані гроші від тіньового ринку електроніки

В Україні втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина - від нелегального ввезення продукції Apple.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"20 мільярдів гривень — втрати держави від тіньової, контрабандної електроніки. З них 10 мільярдів — на ввезеній нелегально продукції Apple. Для порівняння — вся програма підтримки бізнесу становить трохи понад 40 мільярдів. Тобто половину цього обсягу ми втрачаємо через контрабанду", - розповів Гетманцев.

За його словами, контрабанда є тяжким кримінальним злочином, а схеми її реалізації часто мають ознаки організованої злочинної діяльності за участю представників митниці та правоохоронних органів.

Нагадаємо:

У квітні 2025 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами сягнув 16,2% (проти 14,1% на початку 2025 року).