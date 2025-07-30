Минус 5 миллиардов: Гетманцев оценил потери бюджета от теневого рынка зерна

Потери государственного бюджета из-за теневых операций с зерном уменьшились до 3 миллиардов гривен в год.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

"Если раньше государство ежегодно теряло до 8 млрд грн из-за теневых операций с зерном, то теперь эта цифра снизилась до около 3 млрд грн", - написал депутат.

По его мнению, уменьшению доли теневого рынка способствовала реформа рынка земли, принятие антиофшорного законодательства, обязательная регистрация экспортеров плательщиками НДС, режим экспортного обеспечения и усиление контроля за трансфертным ценообразованием.

Гетманцев рассказал, что в 2024 году налоговые поступления от зернового экспорта выросли на 3,6 млрд грн, из которых 2 млрд грн - НДС, а в первом полугодии 2025 года - на 8,6 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн НДС и 0,5 млрд грн налога на прибыль.

Напомним:

В Украине потери государственного бюджета от теневого рынка электроники ежегодно составляют около 20 млрд грн, из которых половина - от нелегального ввоза продукции Apple.