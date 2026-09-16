БЕБ змусив мережу магазинів напівфабрикатів вийти з сірих схем

Мережа з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів на Буковині відмовилася від штучного "дроблення" та перейшла на прозору модель роботи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили схему у мережі магазинів заморожених напівфабрикатів.

Фактично єдиний бізнес був розподілений між понад 20 підконтрольними ФОПами, між якими штучно розподіляли доходи. При цьому використовували спільні персонал, приміщення, обладнання та управління.

"Така модель дозволяла уникати переходу на іншу систему оподаткування та сплати ПДВ. У результаті до бюджету фактично не надійшло понад 15 млн грн податків", – говориться у повідомленні.

Підприємцю повідомили про підозру. Під час досудового розслідування несплачені податки повністю відшкодовано, а бізнес відмовився від "дроблення" та перевів діяльність на загальну систему оподаткування.

"Це означає не лише повернення коштів до бюджету, а й подальші податкові надходження вже з реального обсягу господарської діяльності", – говориться у повідомленні.

У зв'язку з відшкодуванням коштів до суду направлено клопотання. Остаточне рішення – за судом.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило схему ухилення від сплати податків, побудовану на так званому дробленні бізнесу.

Раніше на Львівщині мережа магазинів техніки повернула до державного бюджету понад 60 мільйонів гривень несплачених через штучне дроблення бізнесу податків.