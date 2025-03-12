Франція розгляне можливість арештувати активи РФ на користь України – ЗМІ

Національні збори Франції 12 березня розглянуть резолюцію із закликом арештувати російські активи на користь України.

Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що у проєкті резолюції міститься заклик до Євросоюзу, НАТО та інших союзників "продовжувати та посилювати свою політичну, економічну та військову підтримку України".

У ньому також є кілька моментів, які обов’язково будуть обговорюватися, зокрема питання процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, якому резолюція закликає "покласти край". Але питання російських активів стало особливо актуальним, оскільки в Європі почастішали заклики до їх конфіскації. У поточному тексті закликається Євросоюз до негайного використання заморожених російських активів для підтримки України.

Нагадаємо:

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів (близько 940 млн доларів США) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.