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Франція розгляне можливість арештувати активи РФ на користь України – ЗМІ

Альона Кириченко — 12 березня, 15:15
Франція розгляне можливість арештувати активи РФ на користь України – ЗМІ
Getty Images

Національні збори Франції 12 березня розглянуть резолюцію із закликом арештувати російські активи на користь України.

Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що у проєкті резолюції міститься заклик до Євросоюзу, НАТО та інших союзників "продовжувати та посилювати свою політичну, економічну та військову підтримку України".

У ньому також є кілька моментів, які обов’язково будуть обговорюватися, зокрема питання процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, якому резолюція закликає "покласти край". Але питання російських активів стало особливо актуальним, оскільки в Європі почастішали заклики до їх конфіскації. У поточному тексті закликається Євросоюз до негайного використання заморожених російських активів для підтримки України.

Нагадаємо:

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів (близько 940 млн доларів США) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

активи Франція

Франція

Франція розгляне можливість арештувати активи РФ на користь України – ЗМІ
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