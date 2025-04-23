Фондовий ринок США відреагував на новини про зниження мит для Китаю
Фондові індекси США зросли після того, як The Wall Street Journal повідомила, що Білий дім розглядає можливість зниження мит на китайські товари.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За словами високопосадовця з Білого дому, мита на китайську продукцію, ймовірно, знизять до рівня приблизно 50–65%, пише видання.
Станом на 17:00 за київським часом:
- індекс Dow Jones піднявся на 1006,58 пунктів (на 2,57%) — до 40 193,56,
- S&P 500 виріс на 163,57 пунктів (на 3,12%) — до 5451,33,
- Nasdaq додав 656,05 пунктів (на 4,02%) — до 16 956,47.
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Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року.
Згодом, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.
З 10 квітня Китай запровадив 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки.
Станом на 10 квітня, ставка мит США на китайський імпорт фактично становила 145%.
11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.
23 квітня Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.