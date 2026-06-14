Уолл-стріт вклав понад $100 мільярдів у гонку ШІ за кілька днів

Американські компанії за кілька днів залучили або погодили понад $100 млрд фінансування, оскільки інвестори продовжують вкладати гроші в ШІ-перегони попри війну в Ірані та ризики для глобальної економіки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Найбільшими угодами стали IPO SpaceX на $75 млрд і боргове фінансування Anthropic на $35 млрд. Банкіри також готують понад $40 млрд боргу для Paramount, щоб профінансувати поглинання Warner Bros Discovery.

За даними LSEG, цього року компанії вже залучили близько $4,7 трлн на глобальних ринках акцій, боргу і банківських кредитів. Це рекордний темп і на 7% більше, ніж торік.

Бум поки зосереджений переважно навколо технологій та інвестицій у ШІ. Інвестори також чекають на майбутні IPO Anthropic і OpenAI, які мають стати новим тестом попиту на швидкозростальні технологічні компанії.

Нагадаємо:

Ілон Маск став першим у світі трильйонером після того, як SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час IPO.

Акції SpaceX підскочили на понад 20% під час дебюту на біржі Nasdaq у п'ятницю, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до понад 2 трильйонів доларів.

OpenAI подала документи на рекордне первинне розміщення акцій, в результаті якого вартість розробника ChatGPT може перевищити 1 трлн доларів, в умовах гонитви з конкурентом Anthropic за правом виходу на Волл-стріт.