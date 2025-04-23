Трамп анонсував зниження мит для Китаю

Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Про це повідомляє CNN.

"145% - це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль"- сказав Трамп під час сесії запитань і відповідей з журналістами в Овальному кабінеті.

Мита у 145% фактично вводили ембарго країн одне проти одної.

На приватній конференції, організованій JP Morgan Chase, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і він очікує деескалації в найближчому майбутньому, заявили у CNN із посиланням на джерела.

Бессент також сказав інвесторам, що метою торговельної війни з Китаєм є перебалансування торгівлі, а не її зупинка.

Китай, своєю чергою, вжив заходів, щоб завдати болю ключовим галузям американської промисловості, обмеживши кількість голлівудських фільмів, що демонструються в країні, і повернувши до США щонайменше два літаки "Боїнг", призначені для використання китайськими авіакомпаніями.

Нагадаємо:

Другий літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.