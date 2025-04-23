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Трамп анонсував зниження мит для Китаю

Володимир Тунік-Фриз — 23 квітня, 09:00
Трамп анонсував зниження мит для Китаю
Getty Images

Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Про це повідомляє CNN.

"145% - це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль"- сказав Трамп під час сесії запитань і відповідей з журналістами в Овальному кабінеті.

Мита у 145% фактично вводили ембарго країн одне проти одної.

На приватній конференції, організованій JP Morgan Chase, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і він очікує деескалації в найближчому майбутньому, заявили у CNN із посиланням на джерела.

Бессент також сказав інвесторам, що метою торговельної війни з Китаєм є перебалансування торгівлі, а не її зупинка.

Китай, своєю чергою, вжив заходів, щоб завдати болю ключовим галузям американської промисловості, обмеживши кількість голлівудських фільмів, що демонструються в країні, і повернувши до США щонайменше два літаки "Боїнг", призначені для використання китайськими авіакомпаніями.

Нагадаємо:

Другий літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.

Трамп Китай мита Торговельна війна

Китай

Трамп анонсував зниження мит для Китаю
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