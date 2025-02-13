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Європейські акції зростають після сигналу Трампа про мирні переговори

Олексій Артемчук — 13 лютого, 16:51
Європейські акції зростають після сигналу Трампа про мирні переговори
Getty Images

Європейські фондові ринки зросли в четвер після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Росією почнуться "негайно", щоб припинити війну в Україні

Про це пише Financial Times.

Німецький індекс Dax виріс на 1,4%, французький Cac 40 – на 1,2%. Інвестори позитивно відреагували на ймовірність припинення війни, яка стримувала економічне зростання в Європі.

Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 0,7%, досягнувши нового максимуму. Євро зріс на 0,1% до 1,039 дол.

Зміцнилися й російські активи: курс рубля підскочив на 3%, до 91,2 за дол.

Значне зростання показали компанії, які виграють від можливого зниження цін на енергоносії. Акції Wizz Air зросли на 5,2%, Lufthansa – на 3,6%, а автовиробника Stellantis – на 5,3%. Найбільший у світі хімічний концерн BASF додав 4,7%.

Також зросли акції компаній, які можуть брати участь у відновленні України. Французька промислова група Legrand піднялася на 6,4%, а виробник сталі ArcelorMittal – на 2,6%.

Нагадаємо:

Котирування українських компаній на міжнародних біржах різко пішли вгору після повідомлень про те, що Дональд Трамп розпочав переговори про мир із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

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