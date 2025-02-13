Акції українських компаній стрімко дорожчають на тлі новин про мирні перемовини Трампа

Котирування українських компаній на міжнародних біржах різко пішли вгору після повідомлень про те, що Дональд Трамп розпочав переговори про мир із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На Лондонській фондовій біржі (LSE) акції агрохолдингу МХП з початку торгів у четвер до 11:00 за Києвом підскочили на 13,29%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 18,06%.

Активне зростання спостерігається і на Варшавській біржі. Акції Milkiland додали 12,11%, Coal Energy, із зупиненими через війну шахтами, – 6,79%.

Зазначається, що цінні папери найбільшого виробника цукру в Україні "Астарта" зросли на 5,36%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК", що мають землі біля лінії фронту, – на 4,56% і 3,72% відповідно.

Крім того, акції KSG Agro подорожчали на 4,85%, а найбільшого виробника олії "Кернел" – на 7,91%.

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.