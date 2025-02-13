Европейские акции растут после сигнала Трампа о мирных переговорах

Европейские фондовые рынки выросли в четверг после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией начнутся "немедленно", чтобы прекратить войну в Украине

Об этом пишет Financial Times.

Немецкий индекс Dax вырос на 1,4%, французский Cac 40 - на 1,2%. Инвесторы положительно отреагировали на вероятность прекращения войны, которая сдерживала экономический рост в Европе.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%, достигнув нового максимума. Евро вырос на 0,1% до 1,039 долл.

Укрепились и российские активы: курс рубля подскочил на 3%, до 91,2 за долл.

Значительный рост показали компании, которые выигрывают от возможного снижения цен на энергоносители. Акции Wizz Air выросли на 5,2%, Lufthansa - на 3,6%, а автопроизводителя Stellantis - на 5,3%. Крупнейший в мире химический концерн BASF прибавил 4,7%.

Также выросли акции компаний, которые могут участвовать в восстановлении Украины. Французская промышленная группа Legrand поднялась на 6,4%, а производитель стали ArcelorMittal - на 2,6%.

Напомним:

Котировки украинских компаний на международных биржах резко пошли вверх после сообщений о том, что Дональд Трамп начал переговоры о мире с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.