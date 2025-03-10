Фірма нардепа підняла ціни на моніторинг медіа щодо Зеленського, ОП та інших

ДП "Центр захисту інформаційного простору України" 1 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Медіатека" моніторинг засобів масової інформації за 12,24 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця року фірма щодня буде відстежувати, що пишуть і говорять про владу, які теми стають резонансними, як змінюється ставлення аудиторії до державних структур і топпосадовців.

Під моніторингом Президент, перша леді і її Фундація, Офіс Президента, Кабмін, Верховна Рада, Генштаб, а також всі міністри, керівники відомств, радники та спікери. Ці ж суб’єкти і читають звіти, раніше це підтвердили в Мінкульті редакції "Bihus.Info".

Моніторинг охоплюватиме телемарафон, не менше 10 загальнонаціональних телеканалів, 50 друкованих видань, радіо та понад 1 000 національних і регіональних онлайн-ЗМІ. Окремо – активність у Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, Telegram і TikTok та іноземні медіа – англомовні, німецькомовні, франкомовні медіа (а також інші у випадку закордонних візитів).

"Медіатека" у своїй тендерній пропозиції завантажила зразок звіта. У ньому вказано, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак "піддається критиці за перебирання на себе функцій президента". А замголови ОП Олег Татаров згадується як "чи не хрестоматійний приклад корупції та проросійських настроїв в оточенні В.Зеленського".

Передбачено три види звітів.

Щоденні звіти – це оцінка кількості згадувань, рейтинг об’єктів та персон, тональність повідомлень, ключові теми і реакції в соцмережах. Щотижневі звіти дають ширшу картину медіаполя, включаючи оцінку ефективності комунікацій, аналіз основних тем та наративів, топ-спікерів, охоплення окремих сегментів аудиторії (бізнес, масова тощо).

Щомісячні звіти передбачають SWOT-аналіз (сильні, слабкі сторони, можливості та загрози) інформаційного простору, оцінку успішності комунікаційних кампаній, аналіз інформаційних атак та прогноз медійних ризиків. Особливу увагу приділяють змінам у медійному дискурсі, зростанню чи спаду активності щодо певних тем і персон. Крім того, передбачено окремо тематичне дослідження – аналіз резонансних тем та соціологічне дослідження.

Порівняно з минулим роком вартість окремих послуг зросла. Щоденний моніторинг медіа подорожчав із 5 040 грн до 6 840 грн, а соцмереж – удвічі з 1 800 грн до 3 600 грн.

Вартість щоденного аналітичного звіту зросла із 2 400 грн до 4 800 грн, щотижневого звіту – з 60 000 грн до 96 000 грн, щомісячного SWOT-аналізу – із 74 400 грн до 100 800 грн. Окреме соціологічне дослідження коштуватиме 540 000 грн проти 144 000 грн у 2024 році.

Тендер пройшов без конкуренції: єдиним учасником була "Медіатека".

"Медіатека" заснована у 2012 році та належить народному депутату від "Слуги народу" Олександру Маріковському. У Вікіпедії він досі вказаний як заступник голови комітету з питань екологічної політики та дійсний радник державного секретаря Міністерства інформаційної політики України. Саме це міністерство раніше заснувало ДП "Центр захисту інформаційного простору України", яке уклало нинішній контракт. Наразі після реорганізацій та перейменувань воно вже є Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

ДП "Центр захисту інформаційного простору України" очолює Ольга Дудченко.

Нагадаємо:

АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 22 січня замовило ТОВ "Старлайт Продакшн" телепослуги на 10,50 млн грн.