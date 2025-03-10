Фирма нардепа подняла цены на мониторинг медиа по Зеленскому, ОП и другим

ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" 1 марта по результатам тендера заказало ООО "Медиатека" мониторинг средств массовой информации за 12,24 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До конца года фирма ежедневно будет отслеживать, что пишут и говорят о власти, какие темы становятся резонансными, как меняется отношение аудитории к государственным структурам и топ-чиновникам.

Под мониторингом Президент, первая леди и ее Фундация, Офис Президента, Кабмин, Верховная Рада, Генштаб, а также все министры, руководители ведомств, советники и спикеры. Эти же субъекты и читают отчеты, ранее это подтвердили в Минкульте редакции "Bihus.Info".

Мониторинг будет охватывать телемарафон, не менее 10 общенациональных телеканалов, 50 печатных изданий, радио и более 1 000 национальных и региональных онлайн-СМИ. Отдельно - активность в Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, Telegram и TikTok и иностранные медиа - англоязычные, немецкоязычные, франкоязычные медиа (а также другие в случае зарубежных визитов).

"Медиатека" в своем тендерном предложении загрузила образец отчета. В нем указано, что глава Офиса Президента Андрей Ермак "подвергается критике за перебирание на себя функций президента". А замглавы ОП Олег Татаров упоминается как "едва ли не хрестоматийный пример коррупции и пророссийских настроений в окружении В.Зеленского".

Предусмотрены три вида отчетов.

Ежедневные отчеты - это оценка количества упоминаний, рейтинг объектов и персон, тональность сообщений, ключевые темы и реакции в соцсетях. Еженедельные отчеты дают более широкую картину медиаполя, включая оценку эффективности коммуникаций, анализ основных тем и нарративов, топ-спикеров, охват отдельных сегментов аудитории (бизнес, массовая и т.д.).

Ежемесячные отчеты предусматривают SWOT-анализ (сильные, слабые стороны, возможности и угрозы) информационного пространства, оценку успешности коммуникационных кампаний, анализ информационных атак и прогноз медийных рисков. Особое внимание уделяется изменениям в медийном дискурсе, росту или спаду активности в отношении определенных тем и персон. Кроме того, предусмотрено отдельно тематическое исследование - анализ резонансных тем и социологическое исследование.

По сравнению с прошлым годом стоимость отдельных услуг выросла. Ежедневный мониторинг медиа подорожал с 5 040 грн до 6 840 грн, а соцсетей - вдвое с 1 800 грн до 3 600 грн.

Стоимость ежедневного аналитического отчета выросла с 2 400 грн до 4 800 грн, еженедельного отчета - с 60 000 грн до 96 000 грн, ежемесячного SWOT-анализа - с 74 400 грн до 100 800 грн. Отдельное социологическое исследование будет стоить 540 000 грн против 144 000 грн в 2024 году.

Тендер прошел без конкуренции: единственным участником была "Медиатека".

"Медиатека" основана в 2012 году и принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому. В Википедии он до сих пор указан как заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики и действительный советник государственного секретаря Министерства информационной политики Украины. Именно это министерство ранее основало ГП "Центр защиты информационного пространства Украины", которое заключило нынешний контракт. Сейчас после реорганизаций и переименований оно уже является Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины.

ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" возглавляет Ольга Дудченко.

Напомним:

АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" 22 января заказало ООО "Старлайт Продакшн" телеуслуги на 10,50 млн грн.