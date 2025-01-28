Компанія Пінчука отримає 10 мільйонів за зйомки для Євробачення-2025

АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 22 січня замовило ТОВ "Старлайт Продакшн" телепослуги на 10,50 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 8 лютого нададуть послуги з виробництва аудіовізуальних творів для участі України в Пісенному конкурсі Євробачення-2025, який відбудеться в місті Базель (Швейцарія).

На підготовку проекту, а саме на придбання прав на об’єкти інтелектуальної власності та розробку дизайну і 3D моделі піде 60 тис грн.

Основна частина 10,37 млн грн припадає на виробництво, а саме створення декорацій, номерів, графіки і коротких відеороликів-візиток, транспортні, адміністративні та студійні витрати, оренду локації, витрати на персонал, журі, ведучих і зіркових гостей, на технічне забезпечення і музичне оформлення, а також тревел витрати.

Решту 66 тис грн буде відведено на монтажний період, тобто на пост-продакшн.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо мистецький конкурс на ці послуги виграла саме "Старлайт Продакшн".

В обґрунтуванні сказано, що Національний відбір на Євробачення дає можливість українським музикантам, пісням і меседжам бути почутими на весь світ у час війни в Україні, коли присутність України на всіх ключових міжнародних, у тому числі культурних, майданчиках має виняткове значення.

Столична фірма "Старлайт Продакшн" – це продакшн медіахолдингу «Старлайт Медіа» Віктора Пінчука, до якого входять телеканали ICTV, Новий канал, СТБ, ОЦЕ, М1 и М2.

Нагадаємо:

У 2024 році "НСТУ" замовляла телепослуги щодо Євробачення в іноземного підприємства "1+1 продакшн" за 11,00 млн грн, у 2023 році – у "Старлайт Продакшн» за 9,98 млн грн, а в 2022 році, до повномасштабного вторгнення, – у ТОВ «Френдс Про ТВ» за 20,28 млн грн.