Глобальные финансовые рынки отреагировали на пошлины Трампа на Канаду, Китай и Мексику

Глобальные финансовые рынки снизились в понедельник 3 февраля на фоне пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении Канады, Мексики и Китая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил, что введенные пошлины на трех крупнейших торговых партнеров США, которые вступят в силу во вторник 4 февраля, могут принести американцам краткосрочные трудности, но "в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты были обворованы практически всеми странами мира".

Глобальные фондовые рынки и валюты упали из-за опасений, что эти пошлины спровоцируют разрушительную для экономики торговую войну.

Следовательно, промышленный индекс Dow Jones на открытии снизился на 0,62%, S&P 500 потерял 1,17%, а технологический Nasdaq Composite упал на 2,10%. Это произошло после крупнейших за год дневных потерь на биржах Азии и Европы.

В то же время Дональд Трамп 2 февраля намекнул, что 27 стран ЕС могут стать следующей мишенью торговой войны, но не уточнил, когда именно.

"Они не берут наши автомобили, не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы берем от них все", - сказал он журналистам.

Лидеры ЕС, собравшиеся на неформальный саммит в Брюсселе в понедельник, заявили, что готовы дать отпор, если США введут пошлины, но также призвали к рациональности и переговорам.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

На фоне этого, Канада заявила, что ответит на новые пошлины президента США Дональда Трампа 25% тарифами на ряд американских импортных товаров.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась ввести ответные тарифы в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все товары, поступающие из Мексики.