Закупівля на 110 мільйонів: "Енергоатом" у рази завищив ціну сповіщувачів

АТ "НАЕК "Енергоатом" 25 квітня і 5 травня за результатами тендерів замовило ПрАТ "Юженергобуд" роботи із реконструкції на 110,68 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч виконають модернізацію системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень СНЕ (систем нормальної експлуатації) шляхом оснащення їх додатковими пожежними сповіщувачами. Назву АЕС приховали, ймовірно, з міркувань безпеки.

У підсумкових відомостях ресурсів найбільші суми припадають на сповіщувачі та бази для них від японської компанії "Hochiki" (ціни та суми вказано з ПДВ).

Зокрема адресні димові пожежні сповіщувачі ALN-EN врахували по 16 070 грн/шт. На більшому тендері колір невідомий, на меншому – білий.

В українських інтернет-магазинах їх не вдалось знайти. У Великій Британії магазин "Acorn Fire & Security" пропонує такі сповіщувачі по 26,35–37,66 фунтів стерлінгів без ПДВ, що дорівнює 1 461-2 088 грн за курсом НБУ на дату підписання більшого договору. Їхня ціна різниться залежно від кольору, відсутності чи наявності ізолятора короткого замикання та допуску до використання на суднах.

Таким чином, з урахуванням 20% українського податку магазинна ціна склала б 1 753-2 505 грн. Це в 6-9 разів дешевше від кошторисної ціни.

Крім того, у Бельгії сповіщувачі ALN-EN можна знайти по 28,66–40,20 євро, або 1 356-1 902 грн. З урахуванням 20% податку це 1 627-2 282 грн, що в 7-9 разів дешевше від кошторису.

Бази адресних димових сповіщувачів без ізолятора YBN-R/3 та з ізолятором YBN-R/3 (SCI) включили у кошторис по однаковій ціні 3 110 грн/шт. На більшому тендері колір невідомий, на меншому – білий.

Вищезгаданий британський магазин "Acorn Fire & Security" продає такі бази по 1,82–15,99 фунтів стерлінгів, або 101-886 грн без ПДВ. З урахуванням 20% податку магазинні ціни склали б 121-1 063 грн. Це від трьох до 25 разів дешевше від кошторису.

Крім того, у Бельгії бази YBN-R/3 можна знайти по 2,55–17,13 євро, або 121-810 грн. Із урахуванням 20% податку це 145 грн і 972 грн, тобто від трьох до 21 раза дешевше.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Юженергобуд" із Миколаєва з 2007 року перебуває в стані банкрутства, але це не заважає фірмі постійно отримувати підряди на Південноукраїнській АЕС.

"Юженергобуд" записано на місцевого бізнесмена Матвія Ясеницького. Він та його рідня володіють іншими компаніями, що вже багато років отримують підряди ПАЕС.

Нагадаємо:

Чистий прибуток АТ "НАЕК "Енергоатом" за 2024 рік сягнув 1,3 млрд грн.