"Енергоатом" отримав 1,3 мільярда чистого прибутку: куди спрямує кошти

Чистий прибуток АТ "НАЕК "Енергоатом" за 2024 рік сягнув 1,3 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм-каналі у вівторок.

"Кабінет міністрів України затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік: чистий прибуток компанії — 1,3 млрд грн", - написав він у Телеграм.

За його інформацією, усі 100% прибутку буде спрямовано на покриття збитків попередніх років, дивіденди — не виплачуються.

Уряд також підтвердив висновок незалежного аудитора і затвердив звіт про винагороди наглядовій раді.

Нагадаємо:

Видання Forbes Ukraine повідомило з посиланням на думку експертів та джерел, що після підвищення тарифів на електроенергію "Енергоатом" мав отримати суттєво більший прибуток за 2024 рік.

Згідно з аналізом, у 2024 році "Енергоатом" отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023. Однак на тлі підвищення тарифів для населення у червні 2024 року на 64% прибуток компаній мав бути більшим. За оцінками експертів, яке опитало видання, це мало покращити фінансовий результат на понад 30 млрд грн за рік.

Пізніше "Енергоатом" заявив, що матеріал Forbes Ukraine щодо фінансових результатів компанії за 2024 рік нібито є "маніпулятивним" та заснований на "викривлених фактах".