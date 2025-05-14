Закупка на 110 миллионов: "Энергоатом" в разы завысил цену извещателей

АО "НАЭК "Энергоатом" 25 апреля и 5 мая по результатам тендеров заказало ЧАО "Южэнергострой" работы по реконструкции на 110,68 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

В этом году выполнят модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации помещений СНЭ (систем нормальной эксплуатации) путем оснащения их дополнительными пожарными извещателями. Название АЭС скрыли, вероятно, из соображений безопасности.

В итоговых ведомостях ресурсов наибольшие суммы приходятся на извещатели и базы для них от японской компании "Hochiki" (цены и суммы указаны с НДС).

В частности адресные дымовые пожарные извещатели ALN-EN учли по 16 070 грн/шт. На большем тендере цвет неизвестен, на меньшем - белый.

В украинских интернет-магазинах их не удалось найти. В Великобритании магазин "Acorn Fire & Security" предлагает такие извещатели по 26,35-37,66 фунтов стерлингов без НДС, что равно 1 461-2 088 грн по курсу НБУ на дату подписания большего договора. Их цена отличается в зависимости от цвета, отсутствия или наличия изолятора короткого замыкания и допуска к использованию на судах.

Таким образом, с учетом 20% украинского налога магазинная цена составила бы 1 753-2 505 грн. Это в 6-9 раз дешевле сметной цены.

Кроме того, в Бельгии извещатели ALN-EN можно найти по 28,66-40,20 евро, или 1 356-1 902 грн. С учетом 20% налога это 1 627-2 282 грн, что в 7-9 раз дешевле сметы.

Базы адресных дымовых извещателей без изолятора YBN-R/3 и с изолятором YBN-R/3 (SCI) включили в смету по одинаковой цене 3 110 грн/шт. На большем тендере цвет неизвестен, на меньшем - белый.

Вышеупомянутый британский магазин "Acorn Fire & Security" продает такие базы по 1,82-15,99 фунтов стерлингов, или 101-886 грн без НДС. С учетом 20% налога магазинные цены составили бы 121-1 063 грн. Это от трех до 25 раз дешевле сметы.

Кроме того, в Бельгии базы YBN-R/3 можно найти по 2,55-17,13 евро, или 121-810 грн. С учетом 20% налога это 145 грн и 972 грн, то есть от трех до 21 раза дешевле.

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

"Южэнергострой" из Николаева с 2007 года находится в состоянии банкротства, но это не мешает фирме постоянно получать подряды на Южноукраинской АЭС.

"Южэнергострой" записан на местного бизнесмена Матвея Ясеницкого. Он и его родня владеют другими компаниями, которые уже много лет получают подряды ПАЭС.

Напомним:

Чистая прибыль АО "НАЭК "Энергоатом" за 2024 год достигла 1,3 млрд грн.