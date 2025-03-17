"Енергоатом" стверджує, що не приховував доходи та не ухилявся від сплати податків

"Енергоатом" заявив, що матеріал Forbes Ukraine щодо фінансових результатів компанії за 2024 рік нібито є "маніпулятивним" та заснований на "викривлених фактах".

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

За словами представників "Енергоатома", зростання прибутку у 2024 році стало результатом підвищення ефективності та зменшення заборгованості на енергоринку, а не приховування доходів чи оптимізації податків.

"Значна частина прибутку (понад 153 млрд грн) спрямована на виконання соціальних зобов’язань (ПСО) для забезпечення доступності електроенергії населенню", - йдеться у повідомленні.

Компанія також наголосила, що у 2024 році сплатила майже 29 млрд грн податків, а зростання амортизації пояснила переоцінкою активів у процесі корпоратизації, відповідно до законодавства.

Що передувало цій заяві?

Раніше видання Forbes Ukraine повідомило з посиланням на думку експертів та джерел, що після підвищення тарифів на електроенергію "Енергоатом" мав отримати суттєво більший прибуток за 2024 рік.

Згідно з аналізом, у 2024 році "Енергоатом" отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023. Однак на тлі підвищення тарифів для населення у червні 2024 року на 64% прибуток компаній мав бути більшим. За оцінками експертів, яке опитало видання, це мало покращити фінансовий результат на понад 30 млрд грн за рік.

Однак зростання амортизації (поступове списання вартості активів компанії) на 89% призвело до зменшення офіційного прибутку, пише Forbes. У фінзвітності амортизація зараховується у витрати.

Якби амортизація залишилася на попередньому рівні, то прибуток компанії міг би бути вищим на 11 млрд грн, що означало б додаткові 2 млрд грн податків та значно більші виплати до бюджету у вигляді дивідендів, йдеться у матеріалі.