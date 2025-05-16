"Энергоатом" утверждает, что не имеет сверхприбылей

"Энергоатом" заявил, что информация о сверхприбыли компании в размере 49 млрд грн из-за повышения тарифа для населения, которая содержится в отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, является манипулятивной.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Отмечается, что "Энергоатом" не получает свободной прибыли: практически все средства направляются на обеспечение стабильной работы атомной генерации, ядерной безопасности, ремонтов, модернизаций, подготовки к зиме, закупку топлива и поддержку социального тарифа для граждан.

В компании напомнили, что с 2021 года Энергоатом выполняет возложенные на него государством специальные обязанности по механизму "финансового ПСО" (возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов), то есть фактически доплачивает из собственных средств, чтобы украинцы имели доступ к вдвое более дешевой от рыночной цены электроэнергии.

Всего с октября 2021 года компания уже потратила на выполнение ПСО 463,3 млрд грн. В том числе:

в 2023 году - 128 млрд грн

в 2024 году - 153,2 млрд грн

за 4,5 месяца 2025 года - 69,2 млрд грн

Отмечается, что речь идет о поддержке фиксированного тарифа для населения.

Как утверждает "Энергоатом", в отчете ВСК Верховной Рады есть просчеты. Аргументируя это, компания приводит данные ГП "Гарантированный покупатель" о фактической стоимости услуги ПСО для "Энергоатома" и АО "Укргидроэнерго" за 2023-2024 годы:

за 2023 год - 144,4 млрд грн;

за 2024 год - 152,5 млрд грн.

Как отмечают в компании, в отчете ВСК ВР ссылаются на расчеты, будто услуга ПСО за эти годы для НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" составляет за 2023 год - 96,27 млрд грн, а за 2024 год - 108,3 млрд грн.

То есть, как утверждают в "Энергоатоме", в расчетах недосчитано по услуге ПСО 92,3 млрд грн.

"Средства, которые названы "сверхприбылями", на самом деле не являются свободными. Обвинения относительно отсутствия плана использования средств также безосновательны", - утверждают в "Энергоатоме".

Напомним:

В отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг утверждается, что действующий тариф на электроэнергию для населения в размере 4,32 грн/кВт*ч обеспечивает для АО "НАЭК "Энергоатом" дополнительные нераспределенные остатки прибыли и амортизации в размере 0,99 грн/кВт*ч, что составляет около 49 млрд грн в год.

Недавно издание Forbes Ukraine сообщило со ссылкой на мнение экспертов и источников, что после повышения тарифов на электроэнергию "Энергоатом" должен был получить существенно большую прибыль за 2024 год.

Согласно анализу, в 2024 году "Энергоатом" получил 1,3 млрд грн чистой прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023 году. Однако на фоне повышения тарифов для населения в июне 2024 года на 64% прибыль компаний должна была быть больше. По оценкам экспертов, которое опросило издание, это должно было улучшить финансовый результат более чем на 30 млрд грн в год.

Позже "Энергоатом" заявил, что материал Forbes Ukraine о финансовых результатах компании за 2024 год якобы является "манипулятивным" и основан на "искаженных фактах".