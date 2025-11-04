Розкрадання 100 мільйонів "Енергоатому" на будівництві сховища: екстрадовано підозрюваного

В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яку підозрюють у заволодінні майже 100 млн грн АТ НАЕК "Енергоатом", які були призначені для будівництва централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро та САП.

За даними джерел УП, екстрадували Дмитра Нестерука.

На той час він очолював приватну будівельну компанію.

За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру "Енергоатому", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала "Енергоатом" втричі дорожче. У результаті ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн.

У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили підозрюваного в розшук. В квітні 2025 року його вдалося затримати за сприяння німецьких компетентних органів.

Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова", що на Львівщині.

Слідство також встановило причетність до цього злочину гендиректора відокремленого підрозділу "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії.

Нагадаємо:

На українських атомних електростанцій посилено моніторинг виробничої діяльності (ePM) за методологією Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій.