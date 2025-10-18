"Енергоатом" посилює моніторинг виробничої діяльності на АЕС

На українських атомних електростанцій посилено моніторинг виробничої діяльності (ePM) за методологією Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій.

Про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Telegram.

Посилений моніторинг (еnhanced Performance Monitoring, далі ePM) в межах програми "Курс на досконалість" (Action for Excellence), яку реалізує Всесвітня асоціація, говориться у повідомленні.

Посилений моніторинг спрямований на підвищення ядерної безпеки та ефективної експлуатації атомних електростанцій. Його мета – своєчасне виявлення й усунення потенційних слабких місць у виробничих процесах, щоб запобігти їх виникненню у майбутньому.

На цьому шляху ВАО АЕС надає атомним станціям необхідну цільову допомогу. В планах Паризького центру ВАО АЕС до кінця 2025 року залучити до посиленого моніторингу всі свої АЕС.

У фокусі – саме підтримка, а не перевірка, як це відбувається під час партнерських місій. Було зазначено, що ефективному випередженню потенційних проблем сприяє комплексний підхід із застосуванням таких інструментів як моніторинг показників, спостереження, інтерв'ю, огляди діяльності АЕС та аналіз інших даних.

У товаристві створили робочу групу з впровадження та здійснення посиленого моніторингу виробничої діяльності, до складу якої увійшли фахівці дирекції та філій ВП АЕС.

Наразі завершується адаптація показників ePM для енергоблоків АТ "НАЕК "Енергоатом". З січня 2026 року розпочнеться наступний етап – етап збору даних та їх опрацювання".

