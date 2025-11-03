На випадок арештів: "Енергоатом" застрахував наглядову раду за 19 мільйонів

АТ НАЕК "Енергоатом" 29 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" страхування відповідальності голови та членів наглядової ради за 19,3 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Послуги замовили на рік. Загальна страхова премія становить 19,3 млн грн, з яких 17,37 млн грн – за покриття відповідальності членів наглядової ради та 1,93 млн грн – за покриття витрат застрахованої особи, що підлягають відшкодуванню. Страховий тариф становить 4,9375%.

Страхова сума на покриття відповідальності становить 390,92 млн грн.

Якщо застрахована особа потребуватиме витрат і видатків на захист або ж відбудеться попереднє розслідування вимоги, то їх відшкодують у межах згаданої страхової суми.

Витрати, пов'язані із заставою або запобіжними заходами, обмеження щодо прав на активи або свободи та провадження щодо екстрадиції будуть відшкодовані в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тис грн для кожного окремого страхового випадку.

Ліміт щодо відшкодування витрат на відновлення репутації та на штрафи – 100 тис грн, на необхідну психологічну допомогу – 50 тис грн, на заміну автомобіля ­– 10 тис грн для кожного окремого страхового випадку.

Ліміт на відшкодування невідкладних витрат – 10% від страхової суми, на відшкодування обставин чи пом'якшення наслідків заподіяної шкоди – 0 грн для кожного окремого страхового випадку (10% від страхової суми).

Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади.

Торік Кабмін затвердив членів наглядової ради "Енергоатома". Незалежними членами стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст та Ярек Неверович, а від держави до складу увійшли Віталій Петрук і Тимофій Милованов. Наразі у списку на сайті немає Тімоті Джона Стоуна. У січні цього року керівником наглядової ради обрано Неверовича, заступником став Кірст.

Компанія "Колоннейд Україна" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Єдиним акціонером київської "Страхової компанії "Колоннейд Україна" є компанія SCP Luxembourg SA RL із Люксембургу, а кінцевим бенефіціаром вказаний Ввівіан Прем Ватса з Канади. За даними аналітичної системи YouControl, переможець входить у корпоративну групу "Ферфакс Файненшл Холдинг". Це міжнародна страхова група, яка представлена на ринку України цією та іншими страховими компаніями: ПрАТ "СК "Універсальна", ТДВ "СК "АРКС Лайф", АТ "СК "АРКС", які включені НБУ до небанківської фінансової групи Fairfax. Ввівіан Прем Ватса – голова та виконавчий директор Fairfax Financial Holdings.

