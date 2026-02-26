Новини 26 лютого: Е-рецепт отримає три найдешевші ліки, чехи отримали дозвіл на видобуток графіту в Україні

Про е-рецепт: Відтепер разом з е-рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних ліків в Національному каталозі цін.

Про енергію: Комерційний імпорт електроенергії до України зі Словаччини та Угорщини продовжується попри політичні заяви представників їхньої влади.

Про графіт: Компанія "Солартек Еско", яку контролює чеський холдинг Solartec, виграла аукціон і купила право на 20 років видобувати графітову руду на Майданській ділянці Буртинського родовища у Хмельницькій області.

Про нафту: Нафтодержави Саудівського півострову поспішають нарощувати експорт сирої нафти, готуючи резервні плани на випадок можливих ударів США по Ірану, які можуть зірвати постачання з Перської затоки.

Про атаку РФ: У ніч на 26 лютого ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.

Ексклюзив ЕП

Бажаю здоровʼя. Як влаштований ринок первинної медицини в приватних клініках

Чому люди обирають приватні клініки, якщо поруч є комунальні медичні заклади? Відповідь проста: комфорт, доступність і контроль над власним часом. У приватних закладах пацієнт не стоїть у довжелезних чергах і не змушений погоджуватися на незручний графік прийому. Правда, є одне але: за це потрібно платити.