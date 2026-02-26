Українська правда
Словаччина та Угорщина продовжують постачати електрику в Україну попри погрози

Альона Кириченко — 26 лютого, 17:45
Словаччина та Угорщина продовжують постачати електрику в Україну попри погрози
Комерційний імпорт електроенергії до України зі Словаччини та Угорщини продовжується попри політичні заяви представників їхньої влади.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Згідно з аналітикою, з початку лютого 2026 року Україна вже імпортувала 1,1 млн МВт-год електроенергії, з яких 49% - з Угорщини, 18% - зі Словаччини.

Зазначається, що імпорт протягом місяця залишається на стабільному рівні.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що з 23 лютого вони припиняють аварійні постачання електроенергії в Україну.

Також Угорщина розглядала можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

