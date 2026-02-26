До е-рецепту додадуть перелік з трьох найдешевших варіантів препарату

Відтепер разом з е-рецептом зʼявиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних ліків в Національному каталозі цін.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ця функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам'ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

"Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною", – пояснила Свириденко.

Щонайменше один із цих варіантів обов'язково має бути в наявності в будь-якій аптеці, зазначила вона.

За її словами, на першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти. Надалі рішення буде масштабуватися на інші препарати.

Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче цієї ціни, підкреслила прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

У січні уряд пообіцяв визначити список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. У разі виявлення порушень в націнках субʼєктів господарювання штрафуватимуть.