Саудити почали розпродаж нафти на тлі страху війни США та Ірану

Нафтодержави Саудівського півострову поспішають нарощувати експорт сирої нафти, готуючи резервні плани на випадок можливих ударів США по Ірану, які можуть зірвати постачання з Перської затоки.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Саудівська Аравія цього місяця відвантажила близько 7 мільйонів барелів на добу — це найвищий рівень із 2023 року. Експорт нафти з Об'єднаних Арабських Еміратів у лютому може сягнути рекордних 3,5 мільйона барелів на добу, свідчать дані компанії Kpler.

Іранські посадовці погрожували ескалацією у разі конфлікту, якщо президент США Дональд Трамп вирішить завдати удару по Ірану. Це може включати спроби ісламської республіки перешкодити проходженню нафтових танкерів через Ормузьку протоку — вузький морський шлях, яким проходить близько п'ятої частини світової морської торгівлі сирою нафтою. Такий розвиток подій одразу вдарив би по покупцях і продавцях та спричинив би потрясіння на світових нафтових ринках.

Представники Ірану та США зустрічаються в Женеві в четвер для третього раунду переговорів, покликаних відвернути американські удари. Водночас найбільші виробники нафти на Близькому Сході вже впроваджують резервні заходи, які мають дозволити постачанню продовжуватися для споживачів — принаймні в короткій перспективі.

Керівник напряму геополітики в консалтинговій компанії Energy Aspects Річард Бронз назвав ці плани "запобіжними кроками", щоб найбільший у світі виробник нафти Saudi Aramco та інші "могли зберегти постачання клієнтам, навіть якщо геополітична напруга перекинеться на нафтові ринки".

Представники міністерств енергетики Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів не надали негайної відповіді на запит про коментар. Saudi Aramco від коментарів відмовилася.

Трамп, який зібрав найбільше військове нарощування на Близькому Сході з часів очолюваного США вторгнення в Ірак у 2003 році, попередив Тегеран минулого тижня, що в нього є "максимум" 15 днів, аби досягти угоди, інакше "станеться щось погане".

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонують дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.