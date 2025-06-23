У податковій пояснили, чому не виконали план з надходження ПДВ за травень
У травні до державного бюджету надійшло 21,7 млрд грн податку на додану вартість – 93,4% від плану.
Про це повідомляє Податкова служба.
В ДПС пояснили, що це тимчасове відхилення має об’єктивні економічні причини:
- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;
- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;
- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.
За даними податкової, у січні – травні надходження перевиконані на 9,5%. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.
За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (або на 22 млрд гривень).
Нагадаємо:
20 червня стало відомо, що в травні Податкова служба вперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ.