Податкова провалила план з надходження ПДВ – Forbes Ukraine

Державна податкова служба вперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ.

Про це пише Forbes Ukraine, посилаючись на дані, які є в розпорядженні видання.

Також майже не змінився розмір не відшкодованого бізнесу ПДВ, зазначає Forbes Ukraine.

Податкова зібрала у травні 21,7 млрд грн ПДВ, що на 1,5 млрд грн менше за план на місяць. Майже не змінився залишок не відшкодованого бізнесу ПДВ. Він зменшився на 39,5 млн грн до 30,3 млрд грн", – говориться у публікації.

"ДПС вперше у 2025-му не виконала план з ПДВ, за іншими доходами податкова продовжила перевиконувати план у травні: +10,7% ПДФО, +5,2% податку на прибуток підприємств та +3,3% перевиконання плану від акцизних товарів", – пише Forbes Ukraine.

"Загалом за січень-травень ДПС перевиконала план надходжень на 51,6 млрд грн. Саме збільшення надходжень має стати ключовим джерелом покриття додаткового дефіциту бюджету у 400 млрд грн", – говориться у публікації.

Міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня озвучував план залучити через перевиконання плану надходжень близько 100 млрд грн. Тож через необхідність покривати збільшені видатки на оборону ДПС та митниця мають продовжити перевиконувати план, зазначає видання.

Також нардепи припускали, що податкова може затягувати відшкодування ПДВ бізнесу, аби збільшувати показники надходження до бюджету. І тому залишок невідшкодованого ПДВ перевищив 30 млрд грн.

Тодішній очільник ДПС Руслан Кравченко відкинув ці обвинувачення, зазначивши, що бізнес суттєво збільшив кількість заявок на відшкодування у 2025 році. Тож для перевірки цих заявок потрібно більше часу.

Кравченко вказав, що попри зростання суми невідшкодованого ПДВ податкова відшкодувала бізнесу ПДВ на 10,8 млрд грн більше, ніж минулого року – 55,5 млрд грн проти 44,7 млрд грн, зазначається у публікації Forbes Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за 5 місяців 2025 року надходження до загального фонду держбюджету за платежами, що адмініструє ДПС, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 передвоєнного року, а також майже на 50 % більше, ніж у середньому за 5 місяців 2022 – 2024 років.

Раніше повідомлялося, що місцеві бюджети України зростають: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за січень – травень минулого року.

Тим часом Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, бо цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони.