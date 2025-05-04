Донецький суд наказав Росії відшкодувати українській фірмі "вагонні" втрати

Господарський суд Донецької області (наразі знаходиться у м. Харків) вирішив стягнути з Російської Федерації на користь українського підприємства ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" 3,26 млн грн ($ 83,5 тис) упущеної вигоди.

Про це свідчить рішення суду від 24 квітня.

У кінці 2021 року "Транссистема" передала в оренду ТОВ "ВКТС" шість вагонів для перевезення різних видів вантажу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вагони залишилися на окупованій території.

За даними "Укрзалізниці", станції останньої дислокації вагонів - Інженерне, Мелітополь, Маріуполь-Сортуівльний, Волноваха, Велико-Анадоль, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

У вересні 2023 року "Транссистема" продала вагони ТОВ "ВКТС".

"Вагонна компанія "Транссистема" вважає, що її з 24.02.2022 в результаті збройної агресії РФ позбавили можливості експлуатувати вагони за укладеними договорами оренди (отримання прибутку), адже вони знаходилися на окупованій території (у Донецькій та Запорізькій областях).

І через це компанії нанесли збитки у вигляді упущеної вигоди в розмірі 83,5 тис доларів США за період з 24.02.2022 по 01.08.2023.

Суд став на сторону позивача і призначив стягнути з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ та Міністерства оборони РФ на користь ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" суму упущеної вигоди у розмірі $ 83,5 тис, що еквівалентно 3,26 млн грн за офіційним курсом НБУ (станом на дату оцінки).

Столичне ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" належить львів'янину Володимиру Мостовому. Він разом зі Світланою Мостовою є власником ТОВ "ВКТС".

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