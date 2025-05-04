Донецкий суд приказал России возместить украинской фирме "вагонные" потери

Хозяйственный суд Донецкой области (сейчас находится в г. Харьков) решил взыскать с Российской Федерации в пользу украинского предприятия ООО "Вагонная компания "Транссистема" 3,26 млн грн ($ 83,5 тыс) упущенной выгоды.

Об этом свидетельствует решение суда от 24 апреля.

В конце 2021 года "Транссистема" передала в аренду ООО "ВКТС" шесть вагонов для перевозки различных видов груза.

После полномасштабного вторжения России в Украину вагоны остались на оккупированной территории.

По данным "Укрзалізниці", станции последней дислокации вагонов - Инженерное, Мелитополь, Мариуполь-Сортуивльный, Волноваха, Велико-Анадоль, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

В сентябре 2023 года "Транссистема" продала вагоны ООО "ВКТС".

"Вагонная компания "Транссистема" считает, что ее с 24.02.2022 в результате вооруженной агрессии РФ лишили возможности эксплуатировать вагоны по заключенным договорам аренды (получение прибыли), ведь они находились на оккупированной территории (в Донецкой и Запорожской областях).

И поэтому компании нанесли убытки в виде упущенной выгоды в размере 83,5 тыс долларов США за период с 24.02.2022 по 01.08.2023.

Суд встал на сторону истца и назначил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ и Министерства обороны РФ в пользу ООО "Вагонная компания "Транссистема" сумму упущенной выгоды в размере $83,5 тыс, что эквивалентно 3,26 млн грн по официальному курсу НБУ (по состоянию на дату оценки).

Столичное ООО "Вагонная компания "Транссистема" принадлежит львовянину Владимиру Мостовому. Он вместе со Светланой Мостовой является владельцем ООО "ВКТС".

Напомним:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к Открытому акционерному обществу "Научно-производственное объединение "Родина" и взыскал в доход государства комплекты рулевых агрегатов систем управления полетом.