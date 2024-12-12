ВАКС конфіскував майно російської "Родіни": компанія працює на авіацію РФ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до Відкритого акціонерного товариства "Науково-виробниче об’єднання "Родіна" та стягнув у дохід держави комплекти рульових агрегатів систем керування польотом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Вищий антикорупційний суд 11 грудня 2024 року ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції України до Відкритого акціонерного товариства Науково-виробниче об’єднання "Родіна" про застосування санкції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто комплекти рульових агрегатів систем керування польотом.

У Мін’юсті повідомили, що ВАТ НВО "Родіна" є одним із провідних підприємств Російської Федерації, яке займається розробкою і виробництвом високоточних авіаційних систем управління цивільної та військової промисловості.

Так, підприємство забезпечує розробку, постачання та технічне обслуговування авіаційної техніки для збройних сил Російської Федерації, тим самим сприяючи збройній агресії проти України.

У міністерстві нагадують, що триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна.