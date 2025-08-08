Дефіцит бюджету РФ вже суттєво перевищив план на увесь рік

Дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати.

Про це свідчить попередня оцінка російського Мінфіну, передає The Moscow Times.

За липень він збільшився на 1,2 трлн руб. і за підсумками семи місяців становив 4,9 трлн руб. – і це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).

Видання пише, що в липні доходи становили 2,7 трлн руб., але витрати виявилися більшими, ніж зазвичай: 3,9 трлн руб. після 3,2 трлн руб. у червні.

На думку економістів, це дуже багато, проте Мінфін РФ запевняє, що витрачає гроші за графіком: після січневого сплеску, коли витрати були на 64% вищими, ніж роком раніше, вони сповільнилися і в наступні шість місяців були лише на 15% більше, ніж у лютому-липні 2024 року.

За сім місяців російський бюджет витратив 25,2 трлн руб. при плані на рік 42,3 трлн руб., проте попереду традиційний грудневий стрибок витрат.

За сім місяців витрати російського бюджету зросли на 20,8%, а доходи – лише на 2,8%.

Нагадаємо:

Центробанк Росії попереджає, що економіка країни може зупинити зростання вже до кінця 2025 року.

Економіку Російської федерації вже у 2026 році чекає повноцінна рецесія.