Дефицит федерального бюджета России продолжает стремительно расти.

Об этом свидетельствует предварительная оценка российского Минфина, передает The Moscow Times.

За июль он увеличился на 1,2 трлн руб. и по итогам семи месяцев составил 4,9 трлн руб. - и это гораздо больше, чем было запланировано по итогам всего года (3,8 трлн руб.).

Издание пишет, что в июле доходы составили 2,7 трлн руб., но расходы оказались больше, чем обычно: 3,9 трлн руб. после 3,2 трлн руб. в июне.

По мнению экономистов, это очень много, однако Минфин РФ уверяет, что тратит деньги по графику: после январского всплеска, когда расходы были на 64% выше, чем годом ранее, они замедлились и в последующие шесть месяцев были лишь на 15% больше, чем в феврале-июле 2024 года.

За семь месяцев российский бюджет потратил 25,2 трлн руб. при плане на год 42,3 трлн руб., однако впереди традиционный декабрьский скачок расходов.

За семь месяцев расходы российского бюджета выросли на 20,8%, а доходы - лишь на 2,8%.

Напомним:

Центробанк России предупреждает, что экономика страны может остановить рост уже к концу 2025 года.

Экономику Российской федерации уже в 2026 году ждет полноценная рецессия.