Ціни на гуртожитки можуть зрости вдвічі: чи покращить це умови проживання?

Поліпшити умови життя студентів неможливо без підвищення вартості проживання. Чи наважиться влада на непопулярний крок?

"У душових пліснява, батареї холодні, у деяких кімнатах температура 12-14 градусів, не вистачає бойлерів". Так одна із студенток столичного вишу описувала умови проживання в гуртожитках під час акції протесту в березні 2025 року.

Заклади вищої освіти неохоче коментують цю тему. Їх можна зрозуміти: фото умов проживання в гуртожитках щоразу нагадують про ахіллесову п'яту вищої освіти в Україні. Університети лише розводять руками, адже грошей на реновацію немає.

Один з варіантів вирішення проблеми – підвищення плати за проживання в гуртожитках. Однак з цим влада не поспішає, бо побоюється реакції студентів – найбільш активної частини суспільства, яка може голосувати на виборах.

Занадто соціальне житло

Вартість проживання в гуртожитках обмежена законодавчо. Її розмір встановлений спільним наказом трьох міністерств: освіти, фінансів та охорони здоровʼя.

З 2011 року для більшості закладів вищої освіти (ЗВО) діє гранична ціна, яку студент має платити за житло: 40% від звичайної академічної стипендії. Її розмір становить 2 тис. грн, тож максимальна вартість проживання в університетських гуртожитках для більшості студентів не повинна перевищувати 800 грн на місяць.

Представники ЗВО кажуть, що цих коштів не вистачає навіть для оплати комунальних послуг та базових послуг (прибирання, меблі, кухонне приладдя). Через інфляцію ця сума "худне": купівельна спроможність 800 грн у грошах 2022 року зараз становить 537 грн, а видатки університетів постійно зростають.

"Зарплати за три роки зросли на 56%, витратні матеріали, комунальні послуги – усе зросло. Електроенергія коштувала 1,68 гривні, а зараз 4,32 гривні", – пояснюють у Харківському університеті ім. Каразіна.

Через це виші вимушені доплачувати 15-20% за кожного студента, що живе в гуртожитку. На це витрачають кошти, які мали б іти на оновлення та ремонт.

Бюджетна пастка

Університети обмежені в напрямках використання своїх коштів. Вони не можуть оновлювати гуртожитки за гроші, які в державному бюджеті передбачені на зарплати викладачів. Витрати, повʼязані з житлом для студентів, вони мають покривати власними силами навіть тоді, коли це повинна робити держава.

"У нас дуже багато ВПО, вони не сплачують за проживання. Держава компенсує комунальні послуги, усе інше, а ще близько восьми мільйонів гривень оплачує університет", – каже проректор Каразінського університету Василь Блиндюк.

Університети фінансують утримання та ремонт гуртожитків з кількох джерел: гроші від студентів, фандрейзинг, благодійні внески, власний бюджет. Кошти студентів мали б іти на поточні витрати і частково – на ремонти. Наразі це джерело покриває 70-80% поточних витрат. Решту навчальні заклади платять із своїх бюджетів.

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Показовий приклад університету з найбільшим фінансуванням – КНУ ім. Тараса Шевченка. У 2025 році на базове утримання гуртожитків там витратять 150 млн грн, з яких 73,6 млн грн підуть на оплату праці персоналу гуртожитків, 66,9 млн грн – на комунальні послуги, 9,4 млн грн – на інші поточні витрати.

Плата за проживання студентів там покриває 83% цієї суми, а 17% університет докладає із свого бюджету (наповнюється від надання платних послуг).

Коштів на капітальний ремонт фасадів, кімнат та утеплення не залишається. Аби частково профінансувати ці роботи, університет витратить 3 млн грн з власного заробітку. Цього вистачить лише на заміну вікон в одному житловому корпусі.

Де брати гроші

Відремонтувати або побудувати гуртожиток не може жоден державний університет країни. Кошти на це потрібно попросити в держави або міжнародних партнерів.

Останній варіант наразі найбільш реалістичний і саме ним скористалася Чернігівська політехніка. Цей виш ремонтує один із своїх гуртожитків коштом ЄБРР за 55 млн грн. Ця сума співставна з 20% річного бюджету установи у 2024 році, тож покрити її з інших джерел було майже неможливо.

Мітинг студентів 10 березня 2025 року. Вони вимагали відремонтувати гуртожиток "Суспільне"

Проте кадри для організації фандрейзингу мають лише кілька університетів в Україні. Чернігівська політехніка залучила грантові кошти за посередництва держави. Натомість Києво-Могилянська академія працює з донорами напряму.

"Університети можуть залучати кошти донорів на ремонт і навіть на будівництво гуртожитків. Ми таким чином відремонтували ліфти, встановили пандуси. Це робоча історія, яка потребує значних зусиль університету", – кажуть у "Могилянці".

Чи зростуть ціни на гуртожитки

Опитані ЕП представники університетів наголошують, що єдиний ефективний варіант покращення умов – підвищення плати за проживання. Аби закрити базові витрати, її потрібно збільшити вдвічі – до 1 600 грн. Лише після цього ЗВО зможуть відкладати кошти для проведення капітальних ремонтів.

"Збільшення плати за гуртожиток вдвічі не забезпечать нам масове будівництво гуртожитків уже завтра, але це покриє базові потреби і вивільнить частину коштів на покращення умов", – кажуть у "Могилянці".

В університетах кажуть, що не раз зверталися до Міносвіти щодо перегляду вартості за проживання в гуртожитках. Наразі там є розуміння, що це рішення необхідно ухвалити. Це підтвердили і співрозмовники ЕП в міністерстві.

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Керівництво університетів очікує, що це рішення викличе негативну реакцію з боку студентів. "Це їм не сподобається, бо вони не цікавляться, звідки взяти гроші на ремонт. Якщо держава змінить статус-кво з ціною, то буде негативна реакція, а це і політичні рейтинги", – каже керівник одного з найбільших університетів країни.

"Ми готові підтримати зміну до наказу (про підвищення граничної плати за проживання в гуртожитку – ЕП), але точно виступатимемо проти його скасування", – каже очільниця Української асоціації студентів Поліна Гомбалевська.

У ситуації з плачевним станом університетських гуртожитків уряд має небагато варіантів: може нічого не робити і залишити студентів наодинці з тарганами та пліснявою або внести зміни до постанови, що обмежує плату за проживання.

Жоден з цих варіантів не ідеальний і майже напевно викличе незадоволення або в студентів, або в ЗВО. Чи наважиться Кабмін підвищити ціну за проживання в гуртожитках у нинішніх соціально-політичних умовах – питання відкрите.