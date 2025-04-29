Цены на общежития могут вырасти вдвое: улучшит ли это условия проживания?

Улучшить условия жизни студентов невозможно без повышения стоимости проживания. Решатся ли власти на непопулярный шаг?

"В душевых плесень, батареи холодные, в некоторых комнатах температура 12-14 градусов, не хватает бойлеров". Так одна из студенток столичного вуза описывала условия проживания в общежитиях во время акции протеста в марте 2025 года.

Заведения высшего образования неохотно комментируют эту тему. Их можно понять: фото условий проживания в общежитиях каждый раз напоминают об ахиллесовой пяте высшего образования в Украине. Университеты лишь разводят руками, ведь денег на реновацию нет.

Один из вариантов решения проблемы - повышение платы за проживание в общежитиях. Однако с этим власти не спешат, так как опасаются реакции студентов - наиболее активной части общества, которая может голосовать на выборах.

Слишком социальное жилье

Стоимость проживания в общежитиях ограничена законодательно. Ее размер установлен совместным приказом трех министерств: образования, финансов и здравоохранения.

С 2011 года для большинства высших учебных заведений (ЗВО) действует предельная цена, которую студент должен платить за жилье: 40% от обычной академической стипендии. Ее размер составляет 2 тыс. грн, поэтому максимальная стоимость проживания в университетских общежитиях для большинства студентов не должна превышать 800 грн в месяц.

Представители ЗВО говорят, что этих средств не хватает даже для оплаты коммунальных услуг и базовых услуг (уборка, мебель, кухонные принадлежности). Из-за инфляции эта сумма "худеет": покупательная способность 800 грн в деньгах 2022 года сейчас составляет 537 грн, а расходы университетов постоянно растут.

"Зарплаты за три года выросли на 56%, расходные материалы, коммунальные услуги - все выросло. Электроэнергия стоила 1,68 гривны, а сейчас 4,32 гривны", - объясняют в Харьковском университете им.

Из-за этого вузы вынуждены доплачивать 15-20% за каждого студента, живущего в общежитии. На это тратят средства, которые должны были бы идти на обновление и ремонт.

Бюджетная ловушка

Университеты ограничены в направлениях использования своих средств. Они не могут обновлять общежития за деньги, которые в государственном бюджете предусмотрены на зарплаты преподавателей. Расходы, связанные с жильем для студентов, они должны покрывать собственными силами даже тогда, когда это должно делать государство.

"У нас очень много ВПЛ, они не платят за проживание. Государство компенсирует коммунальные услуги, все остальное, а еще около восьми миллионов гривен оплачивает университет", - говорит проректор Каразинского университета Василий Блиндюк.

Университеты финансируют содержание и ремонт общежитий из нескольких источников: деньги от студентов, фандрейзинг, благотворительные взносы, собственный бюджет. Средства студентов должны идти на текущие расходы и частично - на ремонты. Сейчас этот источник покрывает 70-80% текущих расходов. Остальное учебные заведения платят из своих бюджетов.

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Показательный пример университета с наибольшим финансированием - КНУ им. В 2025 году на базовое содержание общежитий там потратят 150 млн грн, из которых 73,6 млн грн пойдут на оплату труда персонала общежитий, 66,9 млн грн - на коммунальные услуги, 9,4 млн грн - на другие текущие расходы.

Плата за проживание студентов там покрывает 83% этой суммы, а 17% университет докладывает из своего бюджета (наполняется от предоставления платных услуг).

Средств на капитальный ремонт фасадов, комнат и утепление не остается. Чтобы частично профинансировать эти работы, университет потратит 3 млн грн из собственного заработка. Этого хватит только на замену окон в одном жилом корпусе.

Где брать деньги

Отремонтировать или построить общежитие не может ни один государственный университет страны. Средства на это нужно попросить у государства или международных партнеров.

Последний вариант пока наиболее реалистичный и именно им воспользовалась Черниговская политехника. Этот вуз ремонтирует одно из своих общежитий за счет ЕБРР за 55 млн грн. Эта сумма сопоставима с 20% годового бюджета учреждения в 2024 году, поэтому покрыть ее из других источников было почти невозможно.

Митинг студентов 10 марта 2025 года. Они требовали отремонтировать общежитие "Суспільне"

Однако кадры для организации фандрейзинга имеют лишь несколько университетов в Украине. Черниговская политехника привлекла грантовые средства при посредничестве государства. Зато Киево-Могилянская академия работает с донорами напрямую.

"Университеты могут привлекать средства доноров на ремонт и даже на строительство общежитий. Мы таким образом отремонтировали лифты, установили пандусы. Это рабочая история, которая требует значительных усилий университета", - говорят в "Могилянке".

Вырастут ли цены на общежития

Опрошенные ЭП представители университетов отмечают, что единственный эффективный вариант улучшения условий - повышение платы за проживание. Чтобы закрыть базовые расходы, ее нужно увеличить вдвое - до 1 600 грн. Только после этого ЗВО смогут откладывать средства для проведения капитальных ремонтов.

"Увеличение платы за общежитие вдвое не обеспечат нам массовое строительство общежитий уже завтра, но это покроет базовые потребности и высвободит часть средств на улучшение условий", - говорят в "Могилянке".

В университетах говорят, что не раз обращались в Минобразования относительно пересмотра стоимости за проживание в общежитиях. Сейчас там есть понимание, что это решение необходимо принять. Это подтвердили и собеседники ЭП в министерстве.

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Руководство университетов ожидает, что это решение вызовет негативную реакцию со стороны студентов. "Это им не понравится, потому что они не интересуются, откуда взять деньги на ремонт. Если государство изменит статус-кво с ценой, то будет негативная реакция, а это и политические рейтинги", - говорит руководитель одного из крупнейших университетов страны.

"Мы готовы поддержать изменение в приказ (о повышении предельной платы за проживание в общежитии - ЭП), но точно будем выступать против его отмены", - говорит руководительница Украинской ассоциации студентов Полина Гомбалевская.

В ситуации с плачевным состоянием университетских общежитий у правительства немного вариантов: может ничего не делать и оставить студентов наедине с тараканами и плесенью или внести изменения в постановление, ограничивающее плату за проживание.

Ни один из этих вариантов не идеален и почти наверняка вызовет недовольство либо у студентов, либо в вузах. Решится ли Кабмин повысить цену за проживание в общежитиях в нынешних социально-политических условиях - вопрос открытый.