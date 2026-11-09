Ощадбанк розвиває власну енергосистему та спрямував 11 млрд грн на енерготрансформацію України

За останні два з половиною роки українські банки профінансували енергетичні проєкти більш ніж на 64 млрд грн. Ощадбанк є одним із лідерів цього напряму: у 2026 році банк уклав кредитних угод на фінансування енергетичних проєктів на загальну суму 11 млрд грн. Водночас банк розвиває власну систему енергозабезпечення, переходячи від резервного живлення до активного управління енергоспоживанням. Про це розповів голова правління Ощадбанку Юрій Каціон під час першого щорічного форуму Української асоціації відновлюваної енергетики UKRAINE RENEWABLE ENERGY AGENDA 2027.

За словами Юрія Каціона, попри воєнні ризики енергетика залишається одним із найактивніших напрямів інвестування в Україні. Важливу роль у розвитку ринку відіграє співпраця банків із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема використання інструментів розподілу ризиків, які дають змогу залучати більше фінансування в нові проєкти.

"Інвесторів в енергетику й сьогодні можна назвати найбільшими оптимістами в країні. Саме вони попри всі ризики інвестують у майбутнє країни. Динаміка кредитування підтверджує зростання інтересу бізнесу до цього напряму: якщо за весь 2025 рік Ощадбанк уклав кредитних угод в енергетиці на 6,77 млрд грн, то у 2026 році їхній обсяг сягнув 11 млрд грн. Це свідчить про готовність бізнесу вкладати кошти в енергетичну незалежність країни та реалізовувати проєкти з довгостроковою перспективою", — зазначив Юрій Каціон.

На думку банкріа важливою запорукою для продовження зростання обсягів кредитування енергетики стане повернення ставки податку на прибуток для банків хоча б до показника у 25% замість поточних 50%. Настільки підвищене оподаткування критично впливає на достатність капіталу і обмежує здатність банківської системи у кредитуванні реального сектору економіки.

Із загального обсягу кредитних угод, укладених Ощадбанком для фінансування енергетики у 2026 році, 8,83 млрд грн припадає на корпоративний бізнес, ще 1,94 млрд грн — на мікро-, малий та середній бізнес. При цьому половину угод у сегменті ММСБ укладено за підтримки державних та міжнародних програм. Для порівняння у 2025 році обсяг кредитних угод в енергетиці становив 5,64 млрд грн для великих корпоративних клієнтів та 1,13 млрд грн для ММСБ.

Попри те що великі об'єкти генерації мають тривалий термін експлуатації — від 10 до 25 років і більше, за окремими проєктами термін окупності сьогодні може становити навіть до трьох років. Це підвищує інвестиційну привабливість енергетичного сектору та стимулює бізнес активніше вкладати кошти в нові потужності.

Одним із ключових викликів для подальшого залучення інвестицій голова правління Ощадбанку назвав прогнозування середньо- та довгострокової вартості електроенергії. Саме цінові сценарії значною мірою визначають економічну модель енергетичного проєкту та його здатність обслуговувати залучене фінансування.

Важливим напрямом розвитку ринку мають стати інструменти страхування та хеджування цінових ризиків. Вони допоможуть зробити фінансові моделі проєктів стійкішими до коливань ринку та підвищити готовність банків і міжнародних інвесторів фінансувати нову генерацію і системи накопичення енергії.

Власний досвід Ощадбанку демонструє те, як сучасні рішення в енергетиці можуть поєднувати безперервність роботи інфраструктури та економічну ефективність. Банк отримав статус активного споживача електроенергії та розвиває власну систему управління енергоспоживанням.

Усю мережу відділень обладнано інверторами й акумуляторними системами, які забезпечують щонайменше чотири години автономної роботи, а в більшості випадків — до восьми годин. У відділеннях та обласних управліннях також встановлено автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Для управління цією інфраструктурою Ощадбанк створив власний диспетчерський центр. Він відстежує погодинні ціни на електроенергію та визначає оптимальний час для заряджання і розряджання акумуляторних систем. Це дає змогу не лише підтримувати безперебійну роботу банківської мережі під час відключень, а й отримувати економічний ефект завдяки оптимізації енергоспоживання.

"Ми одними з перших реалізували таку систему. Для нас важливо, щоб накопичувачі енергії забезпечували не лише безперервність роботи інфраструктури, а й економічний ефект. Тому ми створили диспетчерський центр, який відстежує ринкові ціни та допомагає визначати оптимальний час використання накопиченої електроенергії. Цю систему ми продовжуємо розвивати", — зазначив Юрій Каціон.

Форум UKRAINE RENEWABLE ENERGY AGENDA 2027 об'єднав представників держави, енергетичного бізнесу, банківського сектору та міжнародних фінансових інституцій для обговорення перспектив розвитку відновлюваної енергетики й залучення інвестицій в енергетичний сектор України.