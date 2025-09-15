Лабубу-манія згасає: Pop Mart втратила $13 мільярдів капіталізації

Охолодження ажіотажу навколо ляльок Labubu зупинило одне з найбільших зростань акцій у світі, втративши мільярди доларів з вартості Pop Mart, яка вивела іграшок на ринок.

Акції китайського виробника іграшок у Гонконзі впали майже на 9%, що є найбільшим показником з квітня.

Капіталізація компанії втратила близько $13 млрд. Це приблизно чверть своєї вартості з моменту досягнення піка 26 серпня.

Попри падіння, акції Pop Mart зросли більш ніж на 180% з початку року та залишаються лідером індексу Hang Seng.

"Ми вважаємо, що оцінка акцій передбачає ідеальний сценарій, і будь-які незначні негативні повідомлення в ЗМІ (наприклад, падіння ціни перепродажу та ліцензування третіх сторін) можуть призвести до зниження показників", – зазначили аналітики JPMorgan.

Погіршення рейтингу від банку з Волл-стріт відбулося на тлі ознак згасання ажіотажу навколо дизайнерських іграшок Pop Mart. Преміум, який раніше мали Labubu – плюшеві ляльки з кролячими вухами, якими цікавились такі знаменитості, як Ліса з BlackPink та Девід Бекхем, – зменшується на вторинних ринках Китаю.

Нагадаємо:

У серпні китайська компанія Pop Mart повідомила про рекордне зростання фінансових показників у першому півріччі 2025 року.

Pop Mart також у серпні показала майже 400% зростання прибутку та прогнозує виручку понад $4 млрд у 2025 році.