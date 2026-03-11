В Києві викрили схему незаконного ввезення товарів з Китаю на мільйони гривень
Бюро економічної безпеки у місті Києві викрило схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України.
Про це інформує пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що директор товариства організував переміщення контейнера з товарами через митний кордон, приховавши їх від митного контролю. Товари імпортували з Китаю за контрактом з іноземною компанією.
Йдеться, що до митного органу подавали підроблені документи та відомості з неправдивими даними, зокрема щодо визначення розміру митних платежів.
Під час обшуку на території Київського митного посту "Вишневе" детективи БЕБ виявили контейнер із господарськими товарами, ввезеними з порушенням митного законодавства.
За даними БЕБ, орієнтовна вартість предметів контрабанди становить понад 7,5 млн грн.
У межах досудового розслідування директору товариства повідомлено про підозру. Обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.
Нагадаємо:
Бюро економічної безпеки вилучило на кордоні у Львівській області 829 одиниць контрабандної електронної техніки на понад 35 мільйонів гривень.